’Toelaten IS-vrouwen niet uit te leggen’

Bij één van deze vrouwen is haar paspoort, en daarmee het Nederlands staatsburgerschap ingetrokken, waardoor zij nu alleen nog een Marokkaans paspoort blijkt te hebben. Immers, Marokko kent geen wetgeving waarin het mogelijk is om het Marokkaanse paspoort, en daarmee het Marokkaanse burgerschap, teniet te doen. Aldus is het volkomen logisch om deze vrouw en haar kinderen door Marokko te laten opnemen.

Desondanks zal haar aankomst in Nederland zeer waarschijnlijk reden tot discussie worden, geïnitieerd door mensen met oprechte bedoelingen, maar een blinde vlek voor de realiteit. Het is niet meer aan de gewone Nederlander uit te leggen dat uitgeprocedeerde asielzoekers ons land niet verlaten omdat hun land van herkomst hen weigert terug te nemen, terwijl er in een omgekeerd geval blijkbaar een andere mores wordt toegepast.

Ik ben benieuwd of minister Grapperhaus het lef heeft om onomwonden te stellen dat iemand zonder Nederlands, maar met een Marokkaans paspoort, door Turkije op het verkeerde vliegtuig is gezet.

M. van Zeist, Apeldoorn