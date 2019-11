’Plastic is onze vijand’

En als het niet vlug wordt opgelost dreigt er een ontslagronde van onbekende omvang, om van het aantal faillissementen nog maar niet te spreken. Maar de werkelijke schade en ellende voor mens én dier wordt gevormd door het plastic. Het zit overal in en met microscopisch kleinde deeltjes krijgen we dat binnen en hoopt zich op in ons lichaam. Een wereldwijde milieuramp voor de komende generaties zit er aan te komen. Bijt je daarin vast als het milieu je zo aan het hart gaat, zou ik de politiek willen meegeven. En laat die paar boeren en ondernemingen met rust!

Jan Muijs, Tilburg