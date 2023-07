’Niet rekenen op leiding politiekorps’

De politie klaagt al jaren over het slecht werkende communicatie systeem C2000. In de dagelijks praktijk blijkt het niet landelijk dekkend, bij drukte valt het systeem uit.

Gevolg is o.a. dat collega’s elkaar niet kunnen bereiken bij calamiteiten, hun veiligheid komt daardoor ernstig in gevaar. Namens de korpsleiding vertelt Mireille Beentjes met droge ogen voor de camera dat volgens hen, de bureautijgers die nooit in zulke situaties verzeild raken, het systeem voldoet en dat de verwachtingen van de politiemensen op straat te hoog zijn. Je mag dus als politieman/vrouw niet verwachten dat de korpsleiding er alles aan doet jouw veiligheid te garanderen, kennelijk moeten er eerst slachtoffers vallen.

Cees Speklé, Oegstgeest