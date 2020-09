’Plan ter bestrijding drugsmaffia kansloos’

Er moet een alles omvattend Delta-plan komen om de drugsmaffia te bestrijden. Daarvoor zijn honderden miljoenen euro's én een legertje aan politiemensen nodig.

Tijdens zijn burgemeesterschap in Tilburg heeft Noordanus al een dappere poging ondernomen om de wiethokken uit te schakelen. Maar bij elke woning die werd aangepakt leken er wel twee terug te komen. Het is een kansloze onderneming gebleken.

En waar wil hij bij dit grootse plan de politiemensen vandaan halen? In een land waar het politietekort inmiddels de spuigaten uitloopt. En waar we niet eens meer in staat zijn om een wijkagent in zijn wijk te laten surveilleren!

De plannen zijn natuurlijk prima en hard nodig. Maar onuitvoerbaar. Door allerlei openbare orde- en andere randproblemen komt de politie al jaren niet meer toe aan zijn hoofdtaken.

De bereikbaarheid en het zijn van aanspreekpunt bij de politie zijn fnuikend gebleken. De missie van Noordanus lijkt op voorhand al een mislukte zaak.

Jan Muijs,

Tilburg