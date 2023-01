’Salderen zo snel mogelijk afbouwen’

Maar zonnepanelen zijn een een hele slechte manier om de energietransitie tot stand te brengen. Zij zorgen voor een steeds grotere onbalans tussen vraag en aanbod. De vraag naar stroom neemt toe, omdat veel bedrijven/huishoudens gasloos worden. Maar geïnteresseerden zouden het Tennet rapport ’Elektrificatie en vraagprofiel 2030’ moeten lezen. Daarin staat dat als het klimaatakkoord wordt uitgevoerd, met een grote rol voor zonne-energie, dat er dan in 2030 tekorten aan stroom kan ontstaan van 10 tot 15 gigawatt (GW) gedurende circa 2300 uur per jaar en van 15 tot 20 gigawatt gedurende circa 1000 uur per jaar. Als we beseffen dat het totaal geïnstalleerd vermogen in Nederland nu circa 15 GW is, dan is het duidelijk dat we de hele fossiele infrastructuur ten koste van veel geld in leven zullen moeten houden om de tekorten aan te vullen. Dat is waanzin. Daarom moet de salderingsregeling zo snel mogelijk afgebouwd worden.

Peter van der Geest, Hillegom