’Veel respect voor agent op straat’

Misschien was hij demonstratiemoe of had hij in zijn familie een nare ervaring met corona. Al meer dan een jaar moet hij bijna ieder (vrij) weekend opdraven en komt hij tegenover een vaak dezelfde groep mensen te staan om dat eeuwige gezeur, waar je als politieman/vrouw toch niets aan kan doen. En als diezelfde demonstranten na honderd keer waarschuwen nog niet doen wat je zegt, dan ben je daar op een gegeven moment echt wel klaar mee. Deze agenten werken daar in opdracht en kunnen niets anders doen dan op een gegeven moment optreden. Vaak met de smoor erin omdat ze na al die weken en maanden er doodziek van zijn. Een beetje meer respect graag voor deze politieman die dit moeilijke werk moet doen waarbij hij ook nog eens grote risico’s loopt. Achteraf wordt deze politieman beoordeeld door veel beter betaalde meerderen die meestal nooit op straat hebben gelopen. Kennelijk is het voor een bepaalde groep mensen moeilijk om zich hierin te verplaatsen, al denk ik dat de meerderheid een harder optreden zo langzamerhand juist goedkeurt.

Bertus Zuidema, Haren