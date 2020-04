’Respect voor Rutte’

Niemand heeft dit voorzien en als er in ’normale’ tijden 100 miljoen mondkapjes en 2400 ic-bedden als voorraad in de zorg was aangehouden, was het kabinet voor gek verklaard.

Ik vind het bewonderenswaardig dat de premier tot wel achttien uur per dag in touw is voor ons.

C. Kruse ,

Odoorn