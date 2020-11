’Niets is nog duidelijk over corona’

Gaat dat de absolute nekslag worden voor het virus? Een volledige garantie op veiligheid kunnen de medici niet geven. In het gunstigste geval heeft men het over de bescherming van ongeveer 95 procent van de gevaccineerden. Dat wil in normale mensentaal zeggen dat vijf op de honderd mensen, die dus zijn ingeënt, toch nog besmet kunnen worden met corona.

En dan kan het middel ook nog bijwerkingen opleveren. Wat moeten we ons daarbij eigenlijk voorstellen? En krijgen we - in navolging van het vroegere pokkenbriefje - ook een coronabriefje, c.q. paspoort als bewijs van inenting?

En wat moeten we aan met de vele mensen die nu al zeggen zich niet te zullen laten inenten? Na de zoveelste peptalk van premier Rutte op de televisie is één ding wel duidelijk geworden. Dat nog niets duidelijk is!

Jan Muijs, Tilburg