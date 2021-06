’Klagende jeugd spiegel voorhouden’

Uitgaan, vakanties, lunchen en op terras zitten zijn de normaalste zaken. Kritisch omgaan met eigen besteedbare inkomen of een bijbaantje nemen zijn blijkbaar niet aan de orde. Een training zou aan te bevelen zijn, dan maar klagen over te weinig geld. Overigens hebben wij de stellige indruk dat dit een randstedelijke aangelegenheid is.

Maar ook dat opvoeders of ouders van deze studenten falen in hun opvoeding of begeleiding in geldzaken. Gelukkig zijn er heel veel studenten die de mouwen opstropen om neveninkomsten te genereren of goed met hun geld kunnen omgaan, kunnen budgetteren.

B. Huisman