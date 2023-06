Brief 2: ’Regering moet zich kapot schamen’

Dinsdag werd er gedebatteerd over het parlementaire enquêterapport over de aardgaswinning in Groningen. Dat Rutte er pas in 2018 achter kwam wat de gevolgen van de aardbevingsschade waren voor de Groningers is ongeloofwaardig, vindt Lucas Meijer.

Meer dan 10 jaar hebben de gedupeerden in de ellende gezeten en is er niet of nauwelijks naar hen omgekeken. De regering moet zich kapot schamen dat er op deze manier met de eigen bevolking wordt omgesprongen. Groningen was voor Den Haag alleen een wingewest, niet meer en niet minder! Lucas Meijer, Nieuwe Pekela