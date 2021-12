’Maak kunst toegankelijk voor iedereen’

Daarentegen weet ik wel wat goed zou zijn voor Nederland. Voor 150 miljoen euro kunnen zo’n 900 sociale huurwoningen worden gebouwd of, als booster in de zorg, voor de hoognodige uitbreiding van ic-units en dergelijke om de komende jaren goed voorbereid te zijn op de zoveelste mutatie van het virus. Maar nee, niet deze regering, die weliswaar demissionair is maar intussen de betekenis van het woord: controversieel niet of niet goed meer begrijpt. Weliswaar wordt de aankoop voorgelegd aan de Kamers, maar dat zal slechts voor de vorm zijn.

En ja, wat is kunst eigenlijk. Liefhebbers vinden het inmiddels volstrekt normaal dat kunst toch vooral een geldelijke waarde moet hebben die na elke volgende verkoopveiling weer door het plafond knalt. Echter, de werkelijke waarde van een schilderij is feitelijk niets meer dan een optelsom van de aanschafprijs van het linnen, de verf en de eertijds verrichtte werkzaamheden. Alles daarboven is enkel lucht en slechts gebaseerd op het gegeven dat het schilderij zeldzaam is, afkomstig van een prima schilder en niet te vergeten: authentiek. Het gevolg van het oppompen van de waarde is dat het tot in de eeuwigheid moet worden beschermd tegen diefstal en/of vandalisme. Musea zijn inmiddels dan ook ware forten met de opdracht om al die kostbaarheden te beschermen.

En waarom? Er bestaan tegenwoordig meer dan uitstekende fototechnieken om een schilderij perfect op linnen te kopiëren dat voor de doorsnee bezoeker niet van echt te onderscheiden zal zijn maar wel voor een fractie van die opgepompte prijs van 150 miljoen euro (De Vaandeldrager). Bijkomend voordeel is dat er geen bewaking meer nodig zal zijn en musea de tot nu toe onbereikbare lees: onbetaalbare kunst zal kunnen gaan aanschaffen, met meer bezoekers tot gevolg.

De ware kunstliefhebber zal nu gaan tegensputteren door te stellen dat een kopie toch wel even iets anders is dan het origineel. Maar beste kunstliefhebber, Rembrandt en zijn vele collega’s deden eigenlijk niets anders dan kopieën maken. Schilderen is in de basis het natekenen van bijvoorbeeld een persoon. Deze persoon of object – feitelijk het origineel - wordt vervolgens door de schilder gekopieerd op het doek of paneel.

Mijn oplossing om dat rare veilingencircuit te doorbreken is dan ook om deze oude kunst met behulp van de modernste technieken massaal te kopiëren, de oude kunst veilig op te slaan waarna deze kopieën kunnen worden tentoongesteld in openbare gebouwen in de verwachting dat de kopieerkosten dusdanig zullen gaan dalen dat op termijn ook het gewone publiek zich een mooi schilderij zal kunnen permitteren.

Wim Everwijn, Capelle aan den IJssel