Brief 2 ’Volksvertegenwoordiger is rolmodel’

Hoe kunnen ze met zo’n voorstel komen? Kamerleden vertegenwoordigen het volk en moeten in die rol met enige regelmaat een oordeel uitspreken over moreel en/of ethisch gedrag in de samenleving, maar ook binnen de eigen politieke geleden. En zij maken wetten die wangedrag strafbaar stellen en daar ook een straf voor bepalen.

Zij zijn een maatschappelijk rolmodel en moeten oordelen kunnen uitspreken en wetten kunnen maken zonder dat iemand kan roepen: kijk eerst naar jezelf. Is dit naar aanleiding van de oproep om genade en mildheid die Rutte deed in het debat met en over minister Grapperhaus en diens trouwerij?

Kamerleden die wegens rijden onder invloed, vormen van belangenverstrengeling, het ten onrechte declareren van onkosten of het knoeien met hypotheken in opspraak komen, mits bewezen uiteraard, zouden zelf het morele besef moeten hebben om terug te treden. Dat geldt uiteraard ook voor bewindslieden die hun eigen regels niet naleven. Als ze niet zelf weggaan is tijdelijke schorsing nog een milde straf.

Henk Slechte

