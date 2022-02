Premium Het beste van De Telegraaf

Column Roderick Veelo De dictatuur van de onverzoenlijke minderheid

Door Roderick Veelo

Stelt u zich een gezin voor van vier personen: moeder, vader, dochter en zoon. De dochter zegt op een dag dat ze besloten heeft veganist te zijn. Vanaf die dag vermijdt zij in alles het gebruik van dieren. Niet alleen wat betreft haar eten, maar ook in haar kleding, schoenen, ja zelfs de leren bank in de woonkamer mijdt zij voortaan als de pest.