Uitslag Stelling: Steun voor gebaar sponsors

Vooral de misstanden bij de bouw van de stadions, waarbij duizenden mensen zouden zijn omgekomen, springen daarbij in het oog. Sponsor AH gaat nog verder en maakt ook geen reclame rond het WK. ,,Hun goed recht”, zo vindt een respondent. ,,Grote bedrijven mogen sponsoren wie ze willen.” Een andere stemmer weet wel een betere bestemming voor het sponsorgeld. ,,Ze mogen het wel gebruiken om hun producten goedkoper te maken, in plaats van te laten verdwijnen in de zakken van bobo's en spelers” Sommigen vinden het besluit toch hypocriet. ,,Veel te laat en voor de bühne. Hopelijk worden we straks niet verrast door reclameborden van deze sponsors”, zo hoopt een van hen.

Bijna niemand van de stemmers gelooft dat het wegblijven van de sponsors indruk gaat maken op het regime in Qatar. Zo stelt een deelnemer: ,,Het is niet dat het helpt, maar elke speldenprik is goed.” Een ander respondent meent: ,,Sponsors die niet komen geven echt geen genadeslag aan het WK.” Ook denkt driekwart van de stemmers dat het uitblijven van steun van bedrijven weinig invloed zal hebben op het moreel van de spelers.

Voor slechts enkele respondenten doet de sponsorboycot iets met het Oranjegevoel. Maar sommige tegenstanders maken zich erg druk: ,,Bloedtempels kunnen geen Oranjegevoel opwekken. Je zou toch niet in zo'n stadion willen spelen?”

ING laat nu alle aandacht uitgaan naar de voetbalvrouwen die in Engeland het EK spelen. Driekwart van de stemmers vindt dit een goed idee. ,,Mannenvoetbal is al ’rot’ en corrupt, daar kijk ik toch niet naar. Leuk dat vrouwenvoetbal publicitair een impuls krijgt.” Anderen zitten er echter niet op te wachten. ,,Ik moet er niet aan denken. Dit heeft niks te maken met echt voetbal.”

Veruit de meeste stemmers vinden dat Nederland het WK voetbal in Qatar helemaal had moeten boycotten. Daarbij vindt bijna twee derde van de deelnemers dat de spelers van Oranje zich moeten uitspreken over de vele duizenden doden die bij de bouw van de stadions zouden zijn gevallen en de slavenarbeid die daaraan te pas zou zijn gekomen. ,,En over de steekpenningen die de FIFA heeft aangenomen van Qatar. Door die corruptie is de lol er voor mij behoorlijk af”, zo meent een respondent.

Het merendeel vindt ook dat voetbalcommentatoren zich moeten uitspreken tegen misstanden die plaats hebben gevonden in Qatar. Daarbij vindt driekwart dat media minder aandacht moeten besteden aan dit WK voetbal. ,,Media zouden hun zendtijd kunnen gebruiken om te laten zien wat voor misstanden er allemaal zijn in Qatar en de rest van de wereld. Boycotten is te makkelijk. Wie zwijgt, stemt toe”, klinkt het resoluut.

Wantoestanden en schending van de mensenrechten in Qatar zijn voor bijna de helft van de deelnemers reden het WK te negeren. ,,Hoewel ik een groot voetballiefhebber ben, ga ik niet kijken”, zo stelt een tegenstander ferm.

Toch zijn er ook respondenten die vinden dat we gewoon moeten kunnen genieten van het toernooi.