’Tijd voor bezinning EU-lidmaatschap’

De solidariteit, die vooral door de zuidelijke lidstaten wordt gepredikt, blijkt niets meer te zijn dan het gebruiken van het ’rijke’ noorden als pinautomaat.

In tijden van nood komt ook de ware aard naar boven en die blijkt in het zuidelijk deel toch een stuk onaangenamer dan je op basis van een gezamenlijke Unie mag verwachten. Het zuiden wil niet hervormen, het zuiden wil niet bezuinigen, maar gewoon meeliften op het financiële succes en de discipline van het noorden en gewoon doorgaan met het besteden van geld dat ze niet hebben. En dat gaat nooit veranderen. Het zit in de genen, het is altijd zo geweest en op onze kosten gaan ze er graag mee door.

Als de coronadampen zijn opgetrokken is het echt tijd voor bezinning ten aanzien van onze rol en lidmaatschap van de EU. Wij hadden onze zaken voor de coronacrisis prima onder controle en kunnen de gevolgen van deze pandemie uiteindelijk wel hebben. Maar het is die zogenaamde solidariteit die ons straks het Europese moeras in sleurt en dat hebben we, vooral door onze begrotingsdiscipline van de laatste 10 jaar, niet verdiend.

Jan Pronk, Beverwijk