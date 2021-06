’Punt achter zaak treinkaping’

Recht aan alle militairen die hun leven hebben ingezet bij het beëindigen van de treinkaping in 1977. Maar ook recht aan de twee burgerslachtoffers die daarbij omkwamen. Uiteraard heb ik ook begrip voor de Zuid-Molukkers die met valse beloften, dat de overkomst maar voor een aantal maanden zou zijn, naar Nederland werden gehaald. En in zeer armoedige omstandigheden gedwongen waren om hier een bestaan op te bouwen. Wat velen van hen ook hebben gedaan. In volle vrijheid. Van een hereniging met hun land is het nooit meer gekomen.

Het wordt tijd dat nu na al die jaren van juridische haarkloverij de 'strijdbijl' eens voorgoed begraven wordt. Ga verder met je leven en laat dat niet langer beheersen door beelden uit het verleden. De ’Molukse’ jeugd heeft de toekomst!

Jan Muijs, Tilburg