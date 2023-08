Gevangenen leefden als God in Frankrijk: sushi, whiskey en McDonald’s in de cel

Het bestrijden van motorclubs mag niet verslappen, schreef ik in mijn column van 19 juli. Aanleiding was een beslissing van de rechtbank in Zwolle om de voorlopige hechtenis van een aantal kopstukken van Satudarah niet te verlengen. Ze worden verdacht van grootschalige drugshandel, deels in een periode dat ze voorwaardelijk vrij waren in een andere grote strafzaak.