’Moe van corona-gepolder’

De inconsistentie en bijna dagelijkse verandering van beleid, evenals dat diverse groepen de grenzen opzoeken: dat maakt mensen heel erg moe. En dat is volgens mij psychisch veel schadelijker. Dan mogen er wel honderd mensen in een kerk, dan weer niet. Maar 600 man, want God regeert: mensen wees verstandig, je kan wel een ander besmetten die dat minder gelooft. Kroegen dicht om 22.00 uur? Dan gaan we toch alcohol bij de super kopen.... De ernst en het feit dat mensen - en vooral jongeren - uiteindelijk hun eigen glazen ingooien, wordt blijkbaar niet gevat. Alsof we massaal leeghoofden zijn. Willen we weer lockdowns van alle scholen?

Wie van mij direct de laan uit mag: meneer Van Dissel. Zit in het OMT- team dat op een gegeven moment toch mondkapjes adviseert. Nee, hij moet zo nodig de dag daarna nog even zijn eigen zegje doen dat hij daar toch iets anders over denkt als teamlid. Tsjonge, gaat het nou om uw ego hier? Je bent lid van een team of niet. Of je conformeert je en steunt dat beleid of je stapt eruit.

Mensen, laten we ons nu eens gewoon aan de adviezen houden... zo moeilijk is dat toch niet. Je gaat niet dood van een mondkapje of 1,5 meter.

Brigitte Brinkel, Soest