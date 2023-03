Uitslag Stelling: ’Het gevaar zit ín de auto’

Dat het aantal verkeersdoden niet is gedaald in 2022 zorgt bij bij 60 procent van de Stellingdeelnemers voor gefronste wenkbrauwen, maar om dan meteen maar de maximumsnelheid op provinciale wegen te verlagen naar 60 kilometer per uur, gaat velen te ver. Slechts 20 procent van de deelnemers gaat met met het pleidooi van Veilig Verkeer Nederland. „Betere rijopleidingen en trajectcontroles zijn effectiever,” zegt er een.

Een flnk deel van de deelnemers (41 procent) vindt dat de inrichting van de provinciale wegen beter kan, maar dat betekent niet dat dan de maximumsnelheid op wegen met bijvoorbeeld een smalle berm, of bomen of een sloot langs de rijbaan naar beneden moet. Maar liefst 63 procent vindt 80 kilometer per uur een prima maximumsnelheid en is tegen verlagen. Een van hen zegt: „Als de situatie daar om vraagt, minder je toch zelf snelheid? Het is een maximumsnelheid, je hoeft geen 80 kilometer per uur te rijden.”

En daarmee raakt deze deelnemer aan het sentiment van de meerderheid van de stemmers: niet de wegen zijn gevaarlijk, maar de bestuurders gedragen zich gevaarlijk. Een van hen zegt: „Waar ik woon zijn heel veel provinciale wegen. de ongelukken die hier gebeuren worden hoofdzakelijk veroorzaakt door jongeren die onder invloed waren of zondagochtend pas naar huis gingen. Ik hou me altijd aan de snelheid en word er regelmatig ingehaald. Als je de snelheid naar 60 gaat verlagen, dan gaat dat nog meer gebeuren.”

Als het gaat om de inrichting van N-wegen, dan is er vooral controverse over de aanwezigheid van bomen langs de weg. Een deelnemer zegt: „Kap die bomen en zet er vangrails neer. Dat is veel veiliger.” Een ander denkt echter: „Bomen langs de wegen kunnen inderdaad gevaarlijk zijn, maar de snelheidsbeleving is op zulke wegen een stuk hoger dan op wegen waar niets langs staat. Op ’kale’ wegen is men onbewust eerder geneigd om harder te gaan rijden.” Weer een ander zegt: „Ik heb nog nooit een boom een weg zien oversteken. Het gevaar zit ín de wagen, achter het stuur.”

Het gebruik van een mobiele telefoon achter het stuur wordt door velen gezien als veel gevaarlijker dan welke boom of sloot dan ook. Daar heeft een stemmer een oplossing voor: „Zorg dat mobieltjes niet meer werken in de auto. Dan zijn mensen weer bezig met autorijden.”

Zolang dat niet kan, moet er in ieder geval veel meer worden gecontroleerd op het gebruik van mobieltjes achter het stuur. Een deelnemer signaleert: „Hoe vaak ik wel niet auto’s zie slingeren omdat er iemand met die telefoon in de weer is en niet met het verkeer... Daar moet de pakkans echt omhoog.”

Veel deelnemers vinden ook dat controle op maximumsnelheid moet worden opgevoerd om in ieder geval daar ook de pakkans te vergroten. Als je dat niet doet, heeft geen enkele aanpassing van de maximumsnelheid zin, zegt er een: „Wie te hard rijdt op een 80 kilometerweg rijdt ook te hard op een 60 kilometerweg. En bij die snelheden blijft er bij een botsing met een boom weinig van je over.”