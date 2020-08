Uitslag Stelling: ’Traditie wordt afgepakt’

Deze week maakte webwinkel bol.com bekend Zwarte Piet uit de digitale schappen te halen omdat mensen Zwarte Piet als kwetsend kunnen ervaren. Facebook en andere grootwinkelbedrijven gingen bol.com al voor.

Bedrijven als bol.com en Facebook kunnen dan ook op weinig sympathie rekenen bij de respondenten. 93% vindt hun boycot van Zwarte Piet een slechte beslissing en bij 74% van de deelnemers daalt de waardering voor bedrijven die een dergelijke stap zetten.

„Sinterklaas en Zwarte Piet horen bij elkaar. Het zijn kindervrienden en het is te belachelijk voor woorden dat er überhaupt een discussie over is”, reageert een deelnemer. „Triest dat een kinderfeest de nek omgedraaid wordt door een minderheid. Dit wordt gekoppeld aan ons slavernijverleden, wat er niets mee te maken heeft. Graag zou ik zien dat men niet naar het verleden kijkt, maar naar een betere toekomst”, stelt een ander.

Volgens veel stellingdeelnemers wordt de link tussen Zwarte Piet en racisme overtrokken. „Zwarte Piet is een belangrijk onderdeel van het feest dat tot een paar jaar terug door iedereen leuk gevonden werd en geen enkele racistische lading had”, aldus een respondent. „Zwarte Piet is destijds bedacht om plaatsgenoten (net als Sinterklaas) van het dorpje onherkenbaar te maken voor de kinderen, zodat zij niet konden zien 'oh... maar dat is Janus, de zoon van boer Krelis'”, schetst een ander.

Voor het feit dat anderen wel de connectie met racisme maken kunnen de meesten weinig begrip opbrengen. „Ik ben tegen discriminatie en rassenhaat, maar ik heb het nu wel gehad. De geschiedenis en de cultuur van ons land worden verloochend omdat een aantal minderheidsgroepen tegenwoordig de dienst uitmaakt”, schrijft een stellingdeelnemer.

Een op de acht ziet er geen probleem in om afscheid te nemen van Zwarte Piet en het voortaan gewoon met Piet te doen. „Het is maar hoe de traditie wordt vormgegeven. Een Piet kan een Piet blijven zonder zwart te zijn. Zelf ben ik wit en heb ik nooit de ’zwarte’ associatie gehad bij Zwarte Piet. Maar ik ben tot het inzicht gekomen dat het belangrijker is hoe het ervaren wordt.”

Velen hebben echter het gevoel dat de Nederlandse cultuur wordt bedreigd. „Mensen uit andere culturen die in ons land komen wonen houden wel hun eigen feesten en cultuur in ere maar willen niks met die van ons te maken hebben”, reageert iemand.

„Het is zuur dat andere mensen onze Nederlandse tradities om zeep helpen omdat ze het niet snappen”, vindt een ander.

Weer een ander: „Strijd tegen racisme is prima, maar het moet niet zo zijn dat bedrijven gaan bepalen wat wel of niet getolereerd wordt”. Anderen vinden de ban een schijnheilige vertoning ’met als enige doel het eigen imago op te poetsen’.

Meerdere respondenten stellen dat racisme en milieu door bedrijven worden misbruikt om er voordeel uit te halen. „Hoewel ik mij niet door niemand laat zeggen hoe te leven, irriteert het mij vreselijk. Ik ben van plan dergelijke bedrijven zoveel mogelijk te gaan mijden vanwege hun machtsvertoon.”