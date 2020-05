Brief 2: ’Pensioen is niet van de werkgevers en DNB’

Daarnaast is het merkwaardig dat een toezichthouder, DNB, met een andere pet op verantwoordelijk is voor de extreem lage rente die de pensioenen langzaam maar zeker uithollen. We moeten er zelfs al rekening mee houden dat deze fondsen door EU-beleid uiteindelijk grotendeels verdwijnen, hetzij door inflatie, hetzij door schuldsaneringen.

Natuurlijk gaat Nederland instemmen met een transferunie (voorzover dat al niet is gedaan) waarbij uiteindelijk het zuiden zich ten koste van ons weet te verrijken. Op zijn minst zou daar als concessie tegenover moeten staan dat pensioenfondsen niet meer gedwongen kunnen worden te investeren in onrendabele staatsobligaties van eurolanden, want dan raken we ons geld zéker kwijt.

Bas van Loon, Benthuizen

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: