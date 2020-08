’Nederland kampioen sponsoren’

Voor kanker is dat prima, maar voor Beiroet is mijn - en de veelgehoorde - opvatting, laat die stinkend rijke landen in het Midden-Oosten maar eens een duit in ‘t zakje doen. Zij hebben daartoe meer dan voldoende de middelen.

Maar het lijkt wel of ons land zich er op wil voorstaan om koste wat kost de kampioen sponsor van de wereld te willen zijn.

Wij dragen bovengemiddeld financieel bij aan de EU, geven een riant bedrag voor de tegenvaller die de zuidelijke Europese landen hebben vanwege het coronavirus en verhogen het bedrag aan ontwikkelingssamenwerking substantieel.

Kortom we geven, geven en geven en laten onder meer de personeelsleden in de zorg en ook onze gepensioneerden in de kou staan. Want daar is dan weer geen geld voor.

Terwijl het Europese Parlement iedere maand heen en weer pendelt tussen Brussel en Straatsburg wat sowieso een godsvermogen kost. Omdat Frankrijk dat nou eenmaal wil! Dat laten we gebeuren.

Harm Hulshof,

Assen