Uitslag Stelling: Regie terug naar Schiphol

Een reactie: „Weer hetzelfde liedje nu de vakanties er weer aankomen. Met dreigementen kom je er niet.” Deze tegenstanders stellen dat Schiphol de verantwoordelijkheid voor het personeelstekort bij de afhandelaars niet volledig op die bedrijven zelf kan afschrijven. „Dat Schiphol nu zegt dat het personeel beter betaald moet worden, vind ik wel een beetje makkelijk”, stelt een respondent. „Bedrijven moeten zich bij de luchthaven inschrijven en de goedkoopste aanbieder krijgt de klus. Een beetje onnozel om dan te denken dat werknemers nog een fatsoenlijk salaris zullen krijgen.”

Van de respondenten die wél begrip hebben voor het dreigement vanuit Schiphol vinden velen dat de luchthaven hiermee terecht verantwoordelijkheid neemt. „Schiphol is eindverantwoordelijk voor de veiligheid en reisbeleving van de passagiers”, stelt één van hen. „Dit komt in gevaar wanneer er lange wachtrijen ontstaan in de terminal. Dan ben ik het ermee eens dat het aantal passagiers omlaag moet als laatste redmiddel.”

Het is zaak dat alle partijen hier samen uitkomen, zijn de respondenten het eens. „Onderling vechten levert geen resultaten op, enkel verliezers.”

Velen hekelen de versplintering die regeert op de luchthaven. „Dit is het gevolg als je niet zelf de regie voert maar afhankelijk bent van derde partijen. Schiphol moet alle core business (dus ook het personeel) weer in eigen handen nemen”, schrijft iemand. „Al die uitzendbureaus en uitzendkrachten vormen een spiraal naar beneden”, stelt ook een ander. „Van goedkoper uit willen zijn, komt chaos. Breng de verantwoordelijkheid voor de uitvoering weer terug waar het hoort en verschuil je niet achter uitbestedingscontracten. Wordt weer baas in eigen huis.”

Het merendeel van de respondenten (86%) is het erover eens dat de nationale luchthaven blijvende reputatieschade heeft opgelopen door de aanhoudende chaos. „Schiphol is van nationale trots gedegradeerd tot nationale schande”, schampert er een. Het gedoe op de luchthaven schrikt veel van de respondenten af. 71% stelt hierdoor sneller voor een andere luchthaven dan Schiphol te kiezen. „Wij zullen in de toekomst altijd proberen Schiphol te ontwijken”, deelt één van hen. „Schiphol maakt je vakantie door alle onzekerheid al vanaf het moment van boeken tot een hel. Daar hebben wij geen zin meer in.” Andere respondenten noemen goedkopere tickets, snelle controles en goedkope parkeertarieven ook nog als voordeel van andere luchthavens, in zowel binnen- als buitenland.

41% van de respondenten geeft zelfs aan dat zij door de toestanden op de luchthaven nu sneller voor een ander soort vakantie dan een vliegvakantie kiezen. „Ons zien ze niet meer op Schiphol”, deelt een van deze deelnemers. „We hebben een camper gekocht nadat onze vakantie door de chaos op de luchthaven twee keer volledig de mist in is gegaan. Vréselijk. Al die uren stress en irritatie terwijl je juist zo hard aan ontspanning toe bent. Die eindeloze rijen. Sta je daar met je gezin. Nóóit meer, we houden de regie voortaan in eigen hand!”