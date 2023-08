’Inkomensafhankelijke eigen bijdrage maakt dat men niet gaan werken’

Een getrouwde moeder van twee kinderen solliciteert als pedagogisch medewerker in de kinderopvang voor 3 dagen per week. Ze beschikt over de juiste diploma’s en krijgt de baan aangeboden en ontvangt een salarisvoorstel en overige arbeidvoorwaarden.

De kandidaat geeft aan e.e.a. met haar partner te bespreken en de werkgever snel te zullen berichten over haar besluit. Ze bedankt voor de baan om reden dat het niet lonend is te gaan werken. De eigen bijdrage die ze moet betalen om haar twee kinderen 3 dagen naar de opvang te brengen is dusdanig hoog dat daardoor haar besteedbare inkomen niet interessant is. Daarom besluit ze niet te gaan werken.

Inkomensafhankelijke eigen bijdragen op basis van het gezamenlijke inkomen als norm hanteren, maakt dat potentiële arbeidsmarktkandidaten ervoor kiezen niet te gaan werken.

Niels Kooijman, Amstelveen