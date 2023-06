’Praat over kernenergie in plaats van biomassa’

En wéér een discussie over het gebruik van biomassa (Tel. 15/6). Worden er nu wel of niet hele bossen gekapt in de Baltische staten of North Carolina?

Fenna Swart (Comité Schone Lucht) en Henri Bontenbal (woordvoerder energie CDA) staan hierin lijnrecht tegenover elkaar. Het blijft een welles-nietes discussie, gebaseerd op onvolledige gegevens.

Minister Jetten beloofde een stop op subsidies, Bontenbal zegt dat we biomassa juist moeten omarmen, want „wind en zon zijn onbetrouwbaar” en „door dit groen beleid dreigt er een stroomtekort in de nabije toekomst”.

Ligt het aan mij, of mis ik hier wéér de grote rol die zou moeten zijn weggelegd voor kernenergie?

Monique van Heteren, Leidschendam