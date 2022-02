Premium Het beste van De Telegraaf

Digitalisering maakte ons kwetsbaar Als leugens wapens zijn moeten we eigen leiders kunnen vertrouwen

Vandaag is de dag dat ook ik weer alles mag. Vijf maanden lang was ik als qr-weigeraar uitgesloten van het openbare leven, ik mocht geen lezingen geven, niet vliegen, niet zwemmen in een openbaar zwembad, niet eten in een restaurant, niet naar de bioscoop, niet naar de sportschool, geen kopje koffie drinken op een terras. De vreugde over mijn herwonnen vrijheid wordt overschaduwd door beelden van verwoeste huizen, tanks door de straten van Oekraïne, honderdduizenden vluchtende mensen, gewonde gevangengenomen soldaten zo jong dat ze mijn kinderen hadden kunnen zijn.