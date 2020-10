Systeem sociale huur moet op de schop

Daar zitten we dan, met zijn allen in de gedeeltelijke lockdown. We zijn de komende weken weer vooral op onszelf en op onze eigen woonkamer aangewezen. Ik heb deze weken vooral medelijden met iedereen die krap behuisd is en met drie kinderen op 50 vierkante meter woont. Of nog erger, alle starters die met geen mogelijkheid aan eigen woonruimte kunnen komen. Best belangrijk om even bij stil te staan. Volgens de laatste schattingen komen we in ons land nog steeds meer dan 330.000 woningen tekort en daar wil ik het met jullie in deze column even over hebben.