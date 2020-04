’Zo snel mogelijk musea open’

Daar is al ervaring met time slots. Heel drukke musea, zoals het Rijksmuseum of het Van Gogh, zijn er nu niet; er zijn geen toeristen. Bezoekers kunnen met gemak afstand houden. Maar dan wel vooraf via internet een entreemoment vastleggen (time slot). En kansen voor een nieuwe markt: wie nooit naar een museum ging, gaat nu misschien wel!

Vivian F.C. Kleyn, Amsterdam