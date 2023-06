De Kwestie: ’Jonge crimineel straffen als volwassene?’

’Jongeren schieten enorm snel omhoog op de criminele ladder. Ze beginnen meteen in het hoge segment, bijvoorbeeld door een overval of aanslag te plegen.’ Het is een citaat van een ervaren rechercheur in het Haagse district Zuid in een reportageserie in deze krant over zware misdaad onder jongeren.

De toename en ernst van deze jeugddelicten roepen de vraag op of ze nog wel thuishoren bij de kinderrechter. VVD-Kamerlid Ruud Verkuijlen bepleit volwassenenstrafrecht voor 16- en 17-jarigen, hoogleraar Jolande uit Beijerse stelt dat het jeugdstrafrecht wél de juiste weg is. Bekijk ook: Pas volwassenenrecht toe op 16- en 17-jarigen Bekijk ook: 'Jeugdstrafrecht is van grote waarde' En wat is uw visie? Moeten we jonge criminelen als volwassenen berechten? Of bestaat het jeugdrecht niet voor niets? Praat mee in de Kwestie!