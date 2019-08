Van moeten... naar mogen en willen

Er zijn meer ouderen die graag nog op de bedrijfsvloeren willen rondlopen: in de loongebouwen ‘te duur’ geworden en weg gereorganiseerd, door teamverjonging met pensioen gestuurd of gewoon met ambities. Dan zijn er de tekorten op de arbeidsmarkt, de uitstroom van kennis en skills, stijgende kosten pensioen en AOW etc. Dit alles kan heel goed worden opgevangen met de input van de ’werkwillige’ 60-plussers.

Oké, niet zozeer voor zwaar lichamelijk werk maar wél door alle opgebouwde kennis en ervaring die zij meebrengen, in te zetten. Of de stabiliteit, volharding en werkhouding die ze (meestal) hebben, te benutten. Geen afwezigheidsperikelen meer door vader - en moederschapsverloven, zieke kinderen, etc. Wel mensen die met plezier komen werken.

Kortom, het lijkt mij tijd dat managers en directeuren in bedrijven, de pensionado’s met en zonder (genoeg) pensioen verleiden om weer een steentje bij te komen dragen. Het is goed voor de BV Nederland en… we worden er allemaal rijker van!

C. Blom, Zelhem