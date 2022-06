Brief 2: ’Premier had direct moeten komen’

Heer Rutte, u mag dan ziedend zijn op de boerenprotesten, maar daar hebben u en minister Christianne van der Wal zélf voor gezorgd. Nu beweert u dat u - vanwege een belangrijke NAVO-top in Madrid - niet terug kan komen naar Den Haag voor een spoeddebat over deze kwestie.

Stel dat onze koning plotseling was overleden, dat een aardbeving heel Amsterdam verwoest had, of dat de dijken waren doorgebroken, zou u dan nog steeds gezegd hebben: „Sorry, maar ik kan niet komen”?

Kees Hooreman, Haarlem

