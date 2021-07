’Green Deal lost op kort termijn niks op’

Dat betekent op korte termijn geld investeren in dijken riolering beplanting etc. De green deal die nu door iedereen omarmd wordt is voor de korte termijn geen oplossing. De burger maximaal uitknijpen om onrealistische doelen na te streven helpt niet tegen locale gevolgen van klimaatverandering op de korte termijn. Van het gas af of electrisch rijden is niet het antwoord op het dealen met overstromingen of bosbranden of hittegolven. Dat betekent uiteraard niet dat we ons niet hoeven inzetten voor een duurzamer planeet. Maar geld kun je maar 1x uitgeven. Het vraagt een uitgekiende balans tussen de inzet van geld dat nu beter besteed kan worden aan concrete oplossingen om overlast te voorkomen en een lange termijn strategie die vraagt om meer politieke en ethische afwegingen zoals het aanpakken van de echte problemen zoals overbevolking, verkwisting en onze hang naar luxe.

Het versnellen van de greendeal is goed voor de economie en de ego’s in Brussel maar niet het antwoord op de gevolgen van klimaatverandering op de korte termijn.

B. van Dam, Leiden