Brief 2: ’Jong én oud hebben recht op zorg’

Medisch specialisten en ethisch specialisten hebben het plan opgevat om bij een volgende gezondheidscrisis o.a leeftijd een rol te laten spelen voor wel of geen behandeling. Niet alleen bij wet verboden want discriminatie op ras, geloof, seksuele voorkeur en leeftijd mag niet, maar ook tegen alle normen en waarden in, waar de afgelopen decennia hard voor is gewerkt.

Iedereen heeft recht op gezondheidszorg niet alleen (te vroeg geboren) kinderen maar ook de ouderen die een leven lang hebben gewerkt en hebben bijgedragen aan de verdere opbouw en welvaart van Nederland.

Is de volgende stap dan: het is geoorloofd iemand zorg te ontnemen omdat herstel ’te lang’ duurt en er een jongere wacht op dat bed ? Gaat de medicus voor beul spelen in de toekomst ?

Corrie Geerders, Alkmaar

