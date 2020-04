De Kwestie: ’Zijn corona-apps een zegen of een vloek?

Die mededeling van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) eerder deze week maakt nogal wat emoties los en roept veel vragen op. Moeten we die apps omarmen of is het middel ernstiger dan de kwaal?

Bijzonder hoogleraar Wolfgang Ebbers vindt het de moeite waard om het te proberen.

Voorzitter van Bas Filippini van Privacy First vindt het inzetten van apps veel te ver gaan.

En wat denkt U? Installeert u zo’n app als die beschikbaar komt, of vindt u dat een te grote inbreuk op uw privacy? Praat mee en reageer onderaan dit artikel.