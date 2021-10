Met anoniem dossier straalt het OM angst uit

Buitenland

Mogelijk lichaam Brian Laundrie gevonden na vondst van eigendommen

In de jacht op de voortvluchtige Brian Laundrie, de 23-jarige verloofde van de vermoorde Gabby Petito, hebben politieagenten in de Verenigde Staten mogelijk menselijke resten gevonden, vijf weken nadat hij waarschijnlijk op de vlucht was geslagen in een moeras in Florida. De vermissing van Petito wa...