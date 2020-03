Maken we van onszelf niet ’het zwakke geslacht’?

,,Een schrijnend gegeven is de enorme schaarste aan vrouwelijk ondernemerschap”, stelt Elske Doets. Ⓒ anp

De wereld maakt zich op voor Internationale Vrouwendag, komende zondag. Zelden waren de schijnwerpers zo gericht op de positie van de vrouw als nu. Diversiteit, #metoo, vrouwenquota; is deze dag daarmee overbodig, of juist extra hard nodig? Elske Doets gaat in op die vraag.