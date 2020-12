’Diensttijd heel goede leerschool’

Toen onze generatie 18 jaar werd kregen we allemaal een oproep om minimaal anderhalf jaar in militaire dienst te komen voor 45 eurocent per dag. Daar moest je dan wel zelf je koffie en spritskoek van betalen. Om 06.00 uur moest je naast je strozakbed staan en zelfs om 05.00 uur opstaan als we moesten gaan zwemmen. Dan moesten we lopen naar de buitenplas “de IJzerenman in Vught”. Om 06.00 u lag je dan in het ijskoude water.

Om 22.00 uur in de avond appel. Er was geen geld en ook geen tijd om te gaan stappen. In de schaarse vrije avond en weekenduren volgde je een schriftelijke cursus om na je diensttijd een betere baan te kunnen krijgen.

Toch ben ik er van overtuigd dat het een betere opvoeding en opleiding was dan nu. In dienst werd je namelijk echt een vent.

Maar ja die tijd heeft meneer Klaver van GroenLinks natuurlijk niet zelf meegemaakt.

En de vaccinaties, die kreeg je gewoon en dan moest je drie weken binnenblijven. Nee, we werden zeker geen watjes.

Wim den Boer, Zwijndrecht