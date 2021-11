Toon verhardt in Kamer

We zien de laatste jaren het taalgebruik in de Tweede Kamer steeds meer verharden. Als ik er een paar Kamerleden uitlicht die daarvoor in aanmerking zou kunnen komen zoals o.a. Gideon van Meijeren en Pepijn van Houwelingen die eergisteren ook weer van zich liet horen. In een verhit Kamerdebat met D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma liet hij weten dat er ’tribunalen zouden komen en dat Sjoerdsma’s tijd nog wel zou komen’. Zij hebben net als zijn partijleider Thierry Baudet een universitaire opleiding genoten. Waar is het bij hen misgegaan? Of zou deze hopeloze noodkreet het langzaam zinkende schip genaamd ’Forum voor Democratie’ drijvende moeten houden?

Mario Verhees