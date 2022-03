’Hoe lang nog voor Poetin?

1. Hij heeft een operatie ingezet verspreid over 3 fronten. Hiermee versnippert hij zijn gevechtskracht en is de logistieke ondersteuning en derhalve ook zijn offensief min of meer vastgelopen.

2. Hij heeft het bijzonder dappere en heldhaftige verzet van de Oekraïense strijdkrachten en bevolking compleet onderschat.

3. Hij heeft de NAVO en de EU weten te verenigen. De individuele NAVO landen leveren op niet eerder vertoonde schaal militaire steun en wapens aan Oekraïne. En hij merkt nu al de economische en financiële gevolgen van de sancties en boycots van de EU.

4. Hij kan de feitelijke berichtgeving van de oorlog in de Oekraïne via de sociale media en overige platforms niet stoppen.

De vraag is nu : hoe lang kan hij zijn bevolking via de staatspropaganda nog dom houden en hoe stevig zit Poetin in het zadel? U mag het zeggen.

Henk van der Gaag, Bergen