’Mensen wordt een depressie aangepraat’

Martijn_weijtmans verdeelt depressies in drie soorten groepen: „Groep 1: depressie door een échte psychische aandoening. Groep 2: depressie doordat er een generatie is die geen tegenslagen meer gewend is. Groep 3: depressie doordat ze plotseling in een sociaal isolement terecht zijn gekomen door lockdowns.”

’Zonder een burn-out hoor je er niet bij’

Vooral de depressies uit groep 2 schijnen veel reageerders te herkennen bij de jongere generaties. Sommigen zien het als een hype, onder wie Peter851: „Het heet tegenwoordig een burn-out. Zonder burn-out hoor je er niet bij. En er zijn wel heel erg veel burn-outs deze tijd. Als je je klachtenpatroon herkent, heb je het.”

Ook Amphitriteblog noemt het een trend van de laatste tijd: „Mensen wordt tegenwoordig een depressie aangepraat. Dat gaat ten koste van mensen die een echte depressie hebben. Mensen geef jezelf een schop onder de kont.” Dejong sluit zich erbij aan: „Het lijkt alsof de mensheid steeds zwakker wordt. Bij het minste of geringste probleem schiet men al in de stress.”

Van alle tijden

Maar volgens Blijelezer2 wordt een depressie juist veroorzaakt doordat omstandigheden zich voordoen waarover mensen geen controle lijken te hebben, en zijn depressies daarom van alle tijden. De grote golf aan jongeren met psychische klachten dankzij de lockdown is daardoor te verklaren. Ton9 beschrijft het gevoel: „Je hebt gewoon nergens meer zin in. Denken, eten slapen, jezelf verzorgen. Dat is een te grote opgave geworden.”

Ook EdwinvanderMan zegt dat de lockdown logischerwijs tot grotere psychische klachten bij jongeren leidt: „Depressie is geen moderne ziekte, deze is er altijd al geweest, alleen nu met deze pandemie die al twee jaar duurt, is het veel duidelijker te zien, vooral jongeren hebben nu eenmaal vrijheid en beweging en contacten nodig.”

Onderscheid maken

Volgens een aantal reageerders moeten mensen depressies serieus nemen, en moeten mensen niet te snel het etiket van depressie op enkel ’sombere gevoelens’ plakken. Clarice de la Vérité beschrijft het: „Heb je een klinische depressie dan heb je een tekort aan dopamine (gelukshormoon) en heb je een stemmingsstoornis en ben je ziek. Dat moet behandeld worden. Iedereen die somber is geworden door beperkingen/tegenslag/verlies moet zoveel mogelijk op de tanden te bijten en door de zware periode heen bikkelen.”

Maar voordat te snel wordt geoordeeld of iemand lijdt aan een depressie of niet, moet je de klachten van een ander volgens een aantal reageerders wel serieus nemen. Dat denkt ook Mario van Mechelen: „Mensen denk niet alleen aan jezelf. Ga ook eens in een ander zijn schoenen staan.”