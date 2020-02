Hatelijk circus rond Trump gaat door

Meerdere keren heb ik op deze plek uitgelegd dat de impeachmentprocedure van het Amerikaanse Congres geen strafrechtelijk maar een politiek proces is. Een president hoeft niet per se van een misdaad te worden beticht om met impeachment te worden geconfronteerd. Wat daarvoor nodig is, is een simpele meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Als dat Huis van de president af wil, doet het een voorstel aan de Senaat. Maar in de Senaat is een twee derde meerderheid nodig. Ofwel: de lat ligt heel hoog in de Senaat.