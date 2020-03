Brief 1: ’Privatisering een drama’

Al deze instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en kunnen in deze crisistijd de exorbitante prijzen niet betalen. Hoog tijd dat deze vitale sectoren in onze maatschappij in handen zijn van onze overheid. Dan maakt het niet uit of de prijs van een mondkapje 5 euro of meer kost. Gewoon 10 miljoen bestellen.

De overheid verspilt honderden miljoenen per jaar met allerlei maatregelen en mislukte projecten. Haar zakken zijn diep genoeg, aldus onze minister van Financiën.

A. Joosten

