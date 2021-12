Brief 3 ’Aanschaf Rembrandt onuitlegbaar’

Er is in veel huishoudens zelfs sprake van energiearmoede. En het vaststellen van een tegemoetkoming voor deze mensen gaat zeer moeizaam want het blijkt lastig om daar geld voor vrij te maken. Maar we kunnen als Nederland wel 150 miljoen euro uitgeven aan de aankoop van een Rembrandt. Is dit dan gewoon niet een simpel gevalletje van kosten anders alloceren?

Isabella Viva

