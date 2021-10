Brief 1 ’Mensen worden bang gemaakt’

Dat er wat moet gebeuren weten mensen al lang. Er wordt al veel geïnvesteerd. Ook wordt er heel veel van de mensen gevraagd. Maar waar het aan schort is dat er geen feiten op tafel komen te liggen. Het is eigen belang en een vorm van drammerigheid. Veel mensen dragen, en gaan, de gevolgen van dit broddelwerk merken. Dat de boeren worden belemmerd om hun werk te kunnen en te mogen doen. Opeens is importeren het doel. Importeren van groenten en fruit. Kom niet aan onze voedselvoorziening. Wat voor voordeel levert dit op? Is het zo, dat de EU schoon wordt en de rest van de wereld er niet meer toe doet? Daar mag de rotzooi heen. Je eigen straatje schoonvegen. Niks meer en niks minder. Stop met mensen angst aanpraten. Want lager kun je niet zinken!

Aafje van der Wiel

