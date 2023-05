Brief 1: ’D66 houdt ons land in wurggreep’

Bekijk ook: Sigrid Kaag verwaarloost haar kerntaak

Hij schrijft in duidelijke en begrijpelijke taal het disfunctioneren van deze mevrouw. Een kleine elitaire groep houdt Nederland in een wurggreep en onze minister-president kijkt lachend toe. De D66-filosofie is landelijk totaal verworpen, maar toch houden ze vast aan hun absurd politieke standpunt met als gevolg een forse toename van de polarisatie. De conclusie die Plasterk trekt zegt meer dan 1000 woorden. Chapeau Ronald.

Joost Dirckx