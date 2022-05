Het Kremlin wil van geen daderschap weten

Premium Binnenland

Eerbetoon aan Nederlandse luitenant: ’Het was een eer om met je te mogen werken’

De duizenden automobilisten die dagelijks over de Maasbrug bij Gennep rijden, zullen er geen idee van hebben dat in hun blikveld militaire geschiedenis is geschreven. Hier bouwden Britse genisten in januari 1945 de langste Baileybrug ooit. Majoor Ted Hunt (102) kwam er woensdag terug om eer te bewij...