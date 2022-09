’Energiefonds is dweilen met kraan open’

Premium Financieel

Alfredo (86) en Janine (84) houden 100 euro per maand over voor boodschappen: ’Eet soms alleen een banaan’

Wat als Nederlanders zelf een troonrede houden en vanuit hun eigen ervaringen vertellen over hun problemen met koopkracht, stikstof of asiel? In het drieluik ’Mijn troonrede’ richten Nederlanders in aanloop naar Prinsjesdag het woord tot het kabinet. „Ik vind het prima om niet meer te eten of van ee...