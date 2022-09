’Benadeeld door slecht geisoleerd huurhuis’

Maar nee, het huis is in 1985 gebouwd en voldoet aan de toen gestelde normen is het steevaste antwoord wat ik krijg. Het is te gek dat woningcorporaties gewoon kunnen weigeren om iets te doen aan isolatie, maar wel jaarlijks de huur mogen verhogen.

Tevens zijn wij aangesloten op warmtenet/stadsverwarming. De regering heeft niks gezegd over een compensatie voor huishoudens die aangesloten zijn op het warmtenet. Ik zal dus al heel snel aan mijn taks zitten van energieverbruik aangezien ik op elektra kook, de warmtepomp op elektra werkt en dan nog onze gewone energieverbruik. Zoals ik het nu zie, val ik met alles buiten de boot.

Linda de Vries