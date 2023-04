’Taaladviezen LAKS complete onzin’

We hebben met zijn allen al heel wat te verstouwen gehad. Neem bijvoorbeeld het genderwereldje, samengevat in lhbtiq+. Wen daar maar eens aan, laat staan dat je het zonder spieken kunt opschrijven. En zo zijn er de laatste jaren veel meer zaken te benoemen waarbij je je in alle gemoede afvraagt wie die flauwekul toch elke keer weer weet te bedenken.

Ik dacht dat we intussen alle ongein wel eens een keer hebben zien passeren. Maar het kan nog erger! Zo moet er nu een einde komen aan 'ongewenste' termen in het onderwijs. Een leraar mag zijn leerlingen niet meer aanspreken met 'jongens en meisjes'. Dat zou dan bijvoorbeeld moeten worden: goedemorgen leerlingen of goedemorgen allemaal.

Het woord 'zittenblijven' wordt ook een taboe. Doubleren is beter! En zo kan ik nog wel even doorgaan in het onderwijs. Je wordt er niet vrolijk van. Wat ik wel eens zou willen weten is wie die complete onzin allemaal bij elkaar verzonnen krijgt. Stop daar onmiddellijk mee.

Jan Muijs, Tilburg