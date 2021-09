Premium Het beste van De Telegraaf

Column Eddy Terstall Centrumrechts minderheidskabinet doet meeste recht aan verkiezingsuitslag

CU-voorganger Gert-Jan Segers brak afgelopen week een lans voor een minderheidskabinet. Voor ons nogal ongewoon, maar met name in Scandinavië heeft bijna de helft van de kabinetten die vorm. De reden daarvoor was er een die op onze situatie lijkt. Versplintering maakte de formatie van een meerderheidskabinet niet makkelijk. Segers’ suggestie wordt nu breder overwogen als optie. Stel dat we hierop doorgaan, hoe zijn we hierop uitgekomen?